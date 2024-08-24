Мэрия Иркутска оказывает помощь пострадавшим от пожара

Утром 24 августа в Иркутске случился пожар в многоквартирном доме по адресу: Иосифа Уткина, 12. Как сообщили в администрации города, в этом доме жили семь семей, все квартиры были оформлены в собственность граждан.
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