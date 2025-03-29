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Онопко о Дзюбе в сборной: «На обеде и ужине стол Артема уходил последним – слушали его истории, общались, смеялись. В жизни он понимает больше молодых футболистов, может о многом рассказать»

36-летний форвард был вызван в сборную России впервые с 2021 года и забил в товарищеском матче против Гренады (5:0).

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