Вина Крыма представили в гастрономическом павильоне выставки «Россия»

На масштабной выставке «Россия» в главном гастрономическом павильоне прошел день Крыма. Там гостям представили крымские вина, разработанные лучшими сомелье, рассказал 16 декабря корреспондент «Известий» Максим Прихода.
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