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Что еще ждать от ЖКХ: новая реформа и новая строчка в квитанции

Нет такого человека, который был бы полностью доволен работой коммунальных служб. Да, у них много работы и дел, но обычные граждане же не виноваты, Они ежемесячно тратят на них (коммунальные службы) много денег, а работа качественнее не становится.

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