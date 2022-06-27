Что еще ждать от ЖКХ: новая реформа и новая строчка в квитанции

Нет такого человека, который был бы полностью доволен работой коммунальных служб. Да, у них много работы и дел, но обычные граждане же не виноваты, Они ежемесячно тратят на них (коммунальные службы) много денег, а работа качественнее не становится.
Нет такого человека, который был бы полностью доволен работой коммунальных служб. Да, у них много работы и дел, но обычные граждане же не виноваты, Они ежемесячно тратят на них (коммунальные службы) много денег, а работа качественнее не становится.
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