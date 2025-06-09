Верховный суд поставил точку в истории с банкротством АИР Челябинской области

Верховный суд России не стал рассматривать иск о привлечении экс-губернатора Челябинской области и высокопоставленных южноуральцев к субсидиарной ответственности в рамках банкротства агентства инвестиционного развития региона (АИР).
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