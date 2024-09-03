Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» открыл пекарни «Горячий бутерброд»

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» Алексея Тулупова зарегистрировал товарный знак «Горячий бутерброд» и открыл первые пекарни под этим названием, пишет «Ъ» со ссылкой на гендиректора БКХ «Коломенский» Дмитрия Козлова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии