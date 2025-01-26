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О «невинно репрессированных японских шпионах»

О «невинно репрессированных японских шпионах»

О «невинно репрессированных японских шпионах»В одной перепалке с антисоветчиками относительно «невинно репрессированных японских шпионов» постоянно рефреном высказывали «мыслю», что шпионов-де не могло быть так много, и они не могли заниматься мелкими диверсиями типа вбивать костыли в бревна, чтобы ломать полотна для лесопилки.

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