О «невинно репрессированных японских шпионах»В одной перепалке с антисоветчиками относительно «невинно репрессированных японских шпионов» постоянно рефреном высказывали «мыслю», что шпионов-де не могло быть так много, и они не могли заниматься мелкими диверсиями типа вбивать костыли в бревна, чтобы ломать полотна для лесопилки.