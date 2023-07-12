В МФТИ улучшили качество изображений и увеличили скорость сканирования МРТ в полтора раза

Ученые Московского Физико-технического института (МФТИ) смогли ускорить процесс сканирования МРТ-аппарата в полтора раза, а также добились увеличения напряжения магнитного поля в 3 раза благодаря новым антенным решеткам (радиочастотные катушки).
Ученые Московского Физико-технического института (МФТИ) смогли ускорить процесс сканирования МРТ-аппарата в полтора раза, а также добились увеличения напряжения магнитного поля в 3 раза благодаря новым антенным решеткам (радиочастотные катушки).
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