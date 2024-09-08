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Крымское информационное агентство

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В Крыму стартовал дополнительный период аттестации для школьников

В Крыму стартовал дополнительный период аттестации для школьников

В Крыму стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации. В экзаменах принимают участие выпускники девятых и одиннадцатых классов, которые по различным причинам не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат.

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