В Крыму стартовал дополнительный период аттестации для школьников

В Крыму стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации. В экзаменах принимают участие выпускники девятых и одиннадцатых классов, которые по различным причинам не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат.
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