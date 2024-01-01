Спектакли, мастер-классы, выставки. Куда сходить на новогодних каникулах в Барнауле?

Свои программы для детей приготовили театры и библиотеки Сегодня 1 января и новогодние каникулы только начались, но чтобы они запомнились не только вам, но и детям, нужно обязательно спланировать для них культурную программу и досуг.
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