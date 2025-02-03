В Госдуме нашли способ сделать российские товары привлекательнее

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные маркетплейсы размещать на первых 15 позициях в своих каталогах российские товары.
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