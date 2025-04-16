‼️🇷🇺💥 Бойня у Белгородской Поповки: 34 бригада уничтожает оккупантов у "зубов дракона" 🔞 ▪️Бойцы 34 бригады уничтожают боевиков ВСУ, пытающихся прорваться к поселку Поповка, за который не прекращаются бои.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇷🇺💥 Бойня у Белгородской Поповки: 34 бригада уничтожает оккупантов у "зубов дракона" 🔞 ▪️Бойцы 34 бригады уничтожают боевиков ВСУ, пытающихся прорваться к поселку Поповка, за который не прекращаются бои.
Свежие комментарии