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Сыгран шестой тур международного шахматного турнира в Италии

Сыгран шестой тур международного шахматного турнира в Италии

Единоличным лидером на международном шахматном турнире в Арко (Италия) остается Дьюла Пап после шестого тура 12 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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