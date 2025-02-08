5 важных фактов о сосисках, которые должен знать каждый

Не надо вешать лапшу на уши - в СССР туалетной бумаги вообще не было . Она появилась перед 90-ми.

ВИ

Виктория Иванова

В сосисках вообще нет мяса, как и в колбасе. Народ посмотрел ролик из чего делают вареную колбасу, а сосиски из того же теста, видимо продажи упали и нате вам цветистая статья. Измельченное мясо! 😆