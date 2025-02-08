ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    В сосисках вообще нет мяса, как и в колбасе. Народ посмотрел ролик из чего делают вареную колбасу, а сосиски из того ...5 важных фактов о...
  • anna_n8mailru Надежда Антошкина
    Не надо вешать лапшу на уши - в СССР туалетной бумаги вообще не было . Она появилась перед 90-ми.5 важных фактов о...
  • Sobering
    Никогда. Из растительных жиров делают маргарины, которые население трескает за милую душу. Добавляются маргарины во в...Как пальмовое мас...

5 важных фактов о сосисках, которые должен знать каждый

5 важных фактов о сосисках, которые должен знать каждый

Когда лень готовить, нас всегда выручают сосиски. Из них можно сделать сосиски в тесте, пожарить на сковороде и съесть с хлебом или просто сожрать, вскрыв упаковку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
BS
Boris Storublevtsev
В самое Яблочко попал!!!
Ответить
12 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Не надо вешать лапшу на уши - в СССР туалетной бумаги вообще не было . Она появилась перед 90-ми.
Ответить
7 час.
ВИ
Виктория Иванова
В сосисках вообще нет мяса, как и в колбасе. Народ посмотрел ролик из чего делают вареную колбасу, а сосиски из того же теста, видимо продажи упали и нате вам цветистая статья. Измельченное мясо! 😆
Ответить
5 час.
наверх