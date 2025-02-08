Когда лень готовить, нас всегда выручают сосиски. Из них можно сделать сосиски в тесте, пожарить на сковороде и съесть с хлебом или просто сожрать, вскрыв упаковку.
5 важных фактов о сосисках, которые должен знать каждый
Комментарии
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BS
Boris Storublevtsev
В самое Яблочко попал!!!
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12 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Не надо вешать лапшу на уши - в СССР туалетной бумаги вообще не было . Она появилась перед 90-ми.
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7 час.
ВИ
Виктория Иванова
В сосисках вообще нет мяса, как и в колбасе. Народ посмотрел ролик из чего делают вареную колбасу, а сосиски из того же теста, видимо продажи упали и нате вам цветистая статья. Измельченное мясо! 😆
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5 час.
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