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Бержевен назначен советником генменеджера «Лос-Анджелеса»

Бывший генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен будет работать в «Лос-Анджелесе». Калифорнийский клуб сообщил, что 56-летний функционер назначен старшим советником генерального менеджера «Кингс».

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