Нарышкин: российская армия гонит врага с русской земли

Вооруженные силы России гонят врага с русской земли. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему ежегодному "Диктанту Победы", передает РИА Новости.
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