ВС РФ раскрыли тактику дронов-камикадзе ВСУ через перехват видеосигнала

Оператор FPV-дрона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южного военного округа рассказал, как им удалось перехватить видеосигнал дронов-камикадзе ВСУ и распознать их тактику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии