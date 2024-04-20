Макс Ферстаппен завоевал рекордный поул на Гран При Китая

Макс Ферстаппен завоевал рекордный поул на Гран При КитаяGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл основную квалификацию Гран При Китая, пятого этапа сезона-2024.
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