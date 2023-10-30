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Экономист Ордов посоветовал делать вклады после повышения ключевой ставки до 15%

Экономист Ордов посоветовал делать вклады после повышения ключевой ставки до 15%

Центробанк повысил ключевую ставку до 15%, и российские банки изменили условия по вкладам. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов посоветовал россиянам воспользоваться ситуацией и положить сбережения под высокий процент.

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