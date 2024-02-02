Как в России появилась Посольская изба – будущий МИД

Произошло это 475 лет назад, а именно 2 февраля 1549 года.Посольская изба. скрин из видео.--> Любое государство может считаться самостоятельным лишь тогда, когда оно осуществляет независимую внешнюю политику.
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