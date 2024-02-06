Белый дом пригрозил наложением вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект Конгресса США о выделении дополнительных средств только на помощь Израилю и без поддержки Украины и обеспечения безопасности американских границ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии