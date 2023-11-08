Сarlsberg грозит РФ международным судом из-за ситуации вокруг «Балтики»

Ранее российская компания добилась права на пивные бренды в отношении датской корпорации. Нашумевший конфликт руководства Carlsberg и российских чиновников, обменявшихся взаимными упрёками на фоне ситуации вокруг отечественного актива датского концерна — «Балтики», получил новый поворот.
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