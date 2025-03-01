Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава Госдепа призвал Зеленского извиниться за фиаско в Белом доме

Глава Госдепа призвал Зеленского извиниться за фиаско в Белом доме

После скандального разговора американского президента Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского в стенах Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский политик должен извиниться.

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