Глава Госдепа призвал Зеленского извиниться за фиаско в Белом доме

После скандального разговора американского президента Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского в стенах Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский политик должен извиниться.
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