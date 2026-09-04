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Курские новости

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Курск: подрядчики могут отказаться отловливать бродячих собак

Курск: подрядчики могут отказаться отловливать бродячих собак

В 2025 году в Курске отловили более 1000 бродячих собак, из которых 873 выпустили обратно на улицы. Несмотря на меры, количество животных не снижается, а нападения продолжаются.

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