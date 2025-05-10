Ракетные удары, закрытие аэропортов и защита суверенитета: Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

«Большая семерка» попросила стороны проявить сдержанность и начать переговорыПакистан после утренней молитвы в субботу начал крупномасштабную военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» — «Прочная стена».
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