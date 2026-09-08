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Царьград

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"Циркон", баллистика и дроны. После трёхдневного моратория в Киеве случился ад

"Циркон", баллистика и дроны. После трёхдневного моратория в Киеве случился ад

Вчера вечером после трёхдневного моратория, связанного с приездом американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и их встречей с Зеленским, возобновились удары со стороны армии России по Киеву.

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