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Военный историк Кнутов: истребитель Checkmate станет дешевле и маневреннее Су-57

Военный историк Кнутов: истребитель Checkmate станет дешевле и маневреннее Су-57

Российские авиазаводы приступили к подготовке выпуска первых образцов истребителя Checkmate. О том, что из себя представляет самолет и какими преимуществами он обладает, «360» рассказал военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

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