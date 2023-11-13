Военный историк Кнутов: истребитель Checkmate станет дешевле и маневреннее Су-57

Российские авиазаводы приступили к подготовке выпуска первых образцов истребителя Checkmate. О том, что из себя представляет самолет и какими преимуществами он обладает, «360» рассказал военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.