Синоптик Шувалов рассказал о погоде на предстоящих выходных в Калужской области

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов констатировал состоявшуюся «премьеру осени» в Калужской области и дал прогноз на предстоящие выходныеГлава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов констатировал состоявшуюся "премьеру осени" в Калужской области и дал прогноз на предстоящие выходные.
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