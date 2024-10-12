Синоптик Шувалов рассказал о погоде на предстоящих выходных в Калужской области

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов констатировал состоявшуюся «премьеру осени» в Калужской области и дал прогноз на предстоящие выходныеГлава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов констатировал состоявшуюся "премьеру осени" в Калужской области и дал прогноз на предстоящие выходные.