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Царьград

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Евросоюз начал переговоры с Украиной о подключении к Iris2

Евросоюз начал переговоры с Украиной о подключении к Iris2

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс на саммите в Париже объявил о переговорах ЕС по присоединению Украины к программе спутниковой связи Iris2, запускаемой в 2029 году и включающей 348 спутников для безопасной связи.

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