Коллаж Царьград Суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения, а теперь, когда он вернулся на Родину, на Западе началась паника: "оружейный барон" возвращается? Бут начал мстить США через хуситов, и, как утверждает WSJ, уже состоялась автоматная сделка на 10 млн долларов.
"Так держать, Виктор!" - Бут начал мстить США через хуситов. "Оружейный барон" возвращается?
Комментарии
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Сергей Лобачев
Наверное государство при стечении обстоятельств нуждается в услугах прапорщик-завскладом. Необходимо для пользы дела снабдить компанию оружием но нельзя этого делать официально. Тут появляется этот прапорщик и говорит - тут у меня на складе завалялось на десяток миллионов калашей, не купите?
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2 час.
147683 Сероев
Причем здесь Бут. Хуситам Талибам словом всем кто воюет с амерами и евреями оружия нужно поставлять как можно больше и даже в кредит Подумайте - чей ИГл и чья Алькайда пр. пр
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1 час.
ВераВерная
Бут при том, что его обменяли и вернули. И не моё дело думать, чей ИГиЛ, и чья АЛЬКАЙДА. пр. пр)))
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1 час.
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