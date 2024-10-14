"Так держать, Виктор!" - Бут начал мстить США через хуситов. "Оружейный барон" возвращается?

Сергей Лобачев Наверное государство при стечении обстоятельств нуждается в услугах прапорщик-завскладом. Необходимо для пользы дела снабдить компанию оружием но нельзя этого делать официально. Тут появляется этот прапорщик и говорит - тут у меня на складе завалялось на десяток миллионов калашей, не купите?

147683 Сероев Причем здесь Бут. Хуситам Талибам словом всем кто воюет с амерами и евреями оружия нужно поставлять как можно больше и даже в кредит Подумайте - чей ИГл и чья Алькайда пр. пр