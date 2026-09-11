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Мировое обозрение

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Путин назвал участие России в G8 неполноценным из-за позиции Запада

Путин назвал участие России в G8 неполноценным из-за позиции Запада

Владимир Путин дал жесткую и недвусмысленную оценку самой идее участия России в «Большой восьмерке», заявив, что полноценным членством этот формат никогда не являлся.

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