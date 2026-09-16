Белоусов наградил командира корвета, предотвратившего провокации вертолета НАТО

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета «Сообразительный» за действия при предотвращении провокации вертолета ВВС Дании в Балтийском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М Российские войска...
- М Страшна украинска...
- Волна протестов м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым