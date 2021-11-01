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Появилась новая информация по индексации пенсий работающих пенсионеров

Появилась новая информация по индексации пенсий работающих пенсионеров

Появилась новая информация по индексации пенсий работающих пенсионеров. Торгово-промышленная палата РФ предложила заложить в федеральный бюджет затраты на индексацию пенсий работающих пенсионеров.

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