Появилась новая информация по индексации пенсий работающих пенсионеров. Торгово-промышленная палата РФ предложила заложить в федеральный бюджет затраты на индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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