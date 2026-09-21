Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Как сообщает журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X, возвращение россиянина ожидается со дня на день.
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