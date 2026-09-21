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RT Russia

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Овечкин получил травму нижней части тела

Овечкин получил травму нижней части тела

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Как сообщает журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X, возвращение россиянина ожидается со дня на день.

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