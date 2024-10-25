Академик РАН Покровский оценил риски заражения ВИЧ через процедуру маникюра

Жительница Пскова заявила врачам, что заразилась ВИЧ на маникюре. Эту версию оценил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с NEWS.