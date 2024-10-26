Уже сегодня тарифы на перевозку выросли: на сколько подорожали услуги такси Евгения КомароваС 25 октября в России наблюдается повышение тарифов на услуги пассажирского такси, о чем сообщили в одном из крупных агрегаторов заказов.
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