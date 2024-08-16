Мир стоит на пороге третьей мировой войны, заявил депутат Шеремет

Мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за поставок западных стран Украине оружия для нападения на Россию, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 16 августа РИА Новости.
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