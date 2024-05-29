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"Финальный" удар по энергетике Украины: Киев сам добивает свои электростанции

"Финальный" удар по энергетике Украины: Киев сам добивает свои электростанции

Украинские медиа-ресурсы и пропагандистские каналы уже неделю каждый вечер призывают местных жителей заряжать мобильную технику и "пауэрбанки" примерно в одно и то же время, пугая "финальным" ударом ВСУ России по энергетике.

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