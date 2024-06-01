Биточки паровые Белип, рецепт разработан клиникой лечебного питания при Институте питания РАМН

ИНГРЕДИЕНТЫ 200 г филе трески немного размоченного в молоке или в воде мякиша белого хлеба творог – нежирный, 200 г яйцо – 1 шт ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Рыбу пропустить через мясорубку, добавить творог, яйцо и размоченный хлеб.