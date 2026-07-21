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Регионы России

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Мастер спорта избил участника турнира в Петербурге из-за критики в соцсетях

Мастер спорта избил участника турнира в Петербурге из-за критики в соцсетях

Дмитрий Бабин получил сотрясение мозга и множественные гематомы, после чего был госпитализирован. Архипов сознательно прибыл на турнир, чтобы выяснить отношения с оппонентом по поводу негативного высказывания.

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