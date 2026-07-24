День памяти святой равноапостольной княгини Ольги: традиции, запреты и молитвы 24 июля

Православные верующие отмечают 24 июля день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, первой из правителей Руси, принявшей христианство и сыгравшей важную роль в распространении новой веры на русских землях.
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