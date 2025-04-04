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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Губернатор ЯНАО наградил победителей олимпиады для школьников «Восточный вектор»

Губернатор ЯНАО наградил победителей олимпиады для школьников «Восточный вектор»

В Салехарде подвели итоги интеллектуального состязания школьников «Восточный вектор». О встрече с лучшими юными востоковедами в арт-резиденции «Полярис» рассказал в соцсетях губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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