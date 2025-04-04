Губернатор ЯНАО наградил победителей олимпиады для школьников «Восточный вектор»

В Салехарде подвели итоги интеллектуального состязания школьников «Восточный вектор». О встрече с лучшими юными востоковедами в арт-резиденции «Полярис» рассказал в соцсетях губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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