Крысы атакуют многоэтажку в Екатеринбурге: жильцы в панике

В доме № 27 на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге крысы и мыши с сентября проникают из подвала в квартиры, прогрызая полы и плинтусы, из-за чего жильцы опасаются заходить в ванную и кухню и переживают за здоровье домашних животных.