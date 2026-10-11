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Царьград

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Крысы атакуют многоэтажку в Екатеринбурге: жильцы в панике

Крысы атакуют многоэтажку в Екатеринбурге: жильцы в панике

В доме № 27 на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге крысы и мыши с сентября проникают из подвала в квартиры, прогрызая полы и плинтусы, из-за чего жильцы опасаются заходить в ванную и кухню и переживают за здоровье домашних животных.

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