«Ни стоянки, ни туалета»: что творится в популярном приморском поселке

Жители поселка Краскино недовольны дорожной ситуацией. Все дело в том, что китайские туристические автобусы выстраиваются в несколько полос и затрудняют проезд другим автомобилистам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал has_ves.
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