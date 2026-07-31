Макрон направляет войска и авиацию к границе с Испанией Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на фоне прорыва десятков тысяч нелегальных мигрантов из М.
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Макрон направляет войска и авиацию к границе с Испанией Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на фоне прорыва десятков тысяч нелегальных мигрантов из М.
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