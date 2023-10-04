В Севастополе открылась школа искусств

В Севастопольскую детскую школу искусств в ходе конкурсного отбора поступили 660 детей. Специалисты ведущих учреждений культуры России, приехавшие в Крым при поддержке Минкультуры РФ, провели для них конкурсные испытания.
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