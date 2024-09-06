Константинов: Крым делает выбор в пользу будущего

Крым в ближайшие дни делает выбор в пользу будущего, впереди избранников ждут пять лет масштабной созидательной работы, пишет телеканал «Миллет», цитируя Председателя Госсовета республики Владимира Константинова, проголосовавшего в пгт Научный Бахчисарайского района.
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