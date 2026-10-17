Совсем немного надо для счастья украинским СМИ – и вот они ликуют, найдя пророчество Ванги, которое трактуется как "катастрофа для Путина".
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