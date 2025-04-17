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5koleso.ru

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Lada стала самым продаваемым автомобилем с пробегом: она обогнала даже Kia. Итоги вторичного рынка в 2025 году

Согласно данным автомобильной экосистемы Pango Cars, на вторичном рынке РФ по итогам I квартала 2025 года лидером продаж стала отечественная «Лада», занявшая 14,1% всей «вторички» в рассматриваемый период.

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