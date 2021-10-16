Юрист Соловьёв перечислил условия для вызова сотрудника на работу в праздничные или выходные дни

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, при каких условиях сотрудников могут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.
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